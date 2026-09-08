Buurtfeest Burgemeester Rensstraat Goirle gemeld

Op 5 september heeft het buurtfeest plaatsgevonden op het veldje tussen Burgemeester Rensstraat 2 en 6 in Goirle. Het evenement duurde van drie uur 's middags tot acht uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Goirle ontving op 1 september een melding voor het buurtfeest op de Burgemeester Rensstraat. Het evenement werd georganiseerd als een klein feest voor de buurtbewoners en vond plaats op het veldje tussen huisnummer twee en zes.

Bij een melding van een klein evenement kan de burgemeester binnen zeven dagen besluiten om het evenement te verbieden. Dit gebeurt alleen als het feest mogelijk een risico vormt voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. In dit geval was er geen sprake van een verbod.