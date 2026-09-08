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Grondbalans B.V. mag grond opslaan en verwerken in Goirle

Vandaag om 09:24

Grondbalans B.V. heeft toestemming gekregen voor het opslaan en verwerken van herbruikbare grond en baggerspecie in Bakertand, Goirle. De melding werd op 7 juli gedaan en op 4 september afgehandeld.

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Het bedrijf mag op de locatie in Goirle grond en baggerspecie opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of samenvoegen zonder verdere bewerking. Dit valt onder een zogenoemde milieubelastende activiteit die van invloed kan zijn op de bodem.

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00018471. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze toestemming. Correspondentie hierover kan alleen via e-mail worden afgehandeld.

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