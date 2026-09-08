Vergunningsaanvraag voor overkapping in Rijkevoort ingetrokken

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Rijkevoort is door de aanvrager ingetrokken. Het ging om een overkapping op Papenvoortsedijk 19, ingediend op 18 juni.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning op Papenvoortsedijk 19 in Rijkevoort is niet meer van kracht. De indiener heeft het verzoek ingetrokken. Het betrof een plan om een overkapping te plaatsen.

De aanvraag was op 18 juni 2026 ingediend en had zaaknummer Z2026-00004081. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft dit bekendgemaakt.