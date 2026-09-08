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Beslistermijn verlengd voor landbouwloods in Sambeek

Vandaag om 09:24

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn voor een landbouwloods aan Heikant 8 in Sambeek met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een landbouwloods op het adres Heikant 8 in Sambeek. De aanvraag is op 27 juni 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004291.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn te verlengen met maximaal zes weken. Dit betekent dat er meer tijd wordt genomen om de aanvraag te beoordelen voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

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