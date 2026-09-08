Omgevingsvergunning voor woningbouw in Oploo ingetrokken

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en uitrit aan de Rootstraat 7 in Oploo is ingetrokken. Het besluit is op 26 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning betrof de bouw van een woning en een uitrit aan de Rootstraat 7 in Oploo. Deze vergunning was eerder op 31 maart 2025 verleend onder zaaknummer Z2025-00002107. Het college heeft nu besloten om deze vergunning in te trekken, onder zaaknummer Z2026-00005579.

Waarom de vergunning is ingetrokken, wordt in het besluit niet verder toegelicht. Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor de plannen op het betreffende perceel in Oploo.