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Vergunning voor tijdelijke bouwplaats in Sint Hubert verleend

Vandaag om 09:24

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke bouwplaats aan de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Van oktober dit jaar tot eind april 2027 mogen daar onder andere een keet, dixie en containers geplaatst worden.

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Op 3 september 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk besloten een vergunning te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke objecten aan de Pastoor Jacobsstraat, een locatie zonder huisnummer, in Sint Hubert. Het gaat om voorzieningen zoals een keet, dixie, containers en werktuigen die nodig zijn voor werkzaamheden.

De vergunning geldt van 1 oktober 2026 tot en met 30 april 2027. Hiermee wordt het mogelijk om op deze plek een tijdelijke bouwplaats in te richten. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00005718.

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