Melding grondwal bij Sonniuswijk in Son

Bij Sonniuswijk in Son is een melding gedaan voor het aanleggen van een grondwal.

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Het bedrijf Raaijmakers Best B.V. heeft op 2 september een melding gedaan bij de gemeente Son en Breugel. Het gaat om het toepassen van grond om een grondwal aan te leggen bij Sonniuswijk 37 in Son.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.