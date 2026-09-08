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Exploitatievergunning verleend voor Nijverheidssingel in Breda

Vandaag om 09:27

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning afgegeven voor een locatie aan de Nijverheidssingel.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft de locatie Nijverheidssingel 8 en is verleend op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit is verzonden op 4 september 2026.

Met deze vergunning mag de exploitatie op de genoemde locatie starten of voortgezet worden. Het kenmerk van het besluit is Z2026-005914.

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