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Exploitatievergunning verleend voor Nijverheidssingel in Breda
Vandaag om 09:27
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning afgegeven voor een locatie aan de Nijverheidssingel.
De vergunning betreft de locatie Nijverheidssingel 8 en is verleend op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit is verzonden op 4 september 2026.
Met deze vergunning mag de exploitatie op de genoemde locatie starten of voortgezet worden. Het kenmerk van het besluit is Z2026-005914.
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