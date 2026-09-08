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Feestweekend KPJ Bavel mag doorgaan in weiland aan Veenstraat

Vandaag om 09:27

Het Feestweekend KPJ Bavel heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 12 en 13 september in een weiland aan de Veenstraat in Bavel.

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De vergunning voor het Feestweekend KPJ Bavel is op 4 september 2026 verleend. Het evenement begint zaterdag 12 september om vier uur ’s middags en duurt tot zondagavond 13 september elf uur. De locatie is een weiland aan de Veenstraat in Bavel.

Het Feestweekend is een jaarlijks terugkerend evenement dat bekend staat om gezelligheid en activiteiten voor jong en oud. De organisatie is in handen van KPJ Bavel. Dankzij de verleende vergunning kan het evenement volgens planning doorgaan.

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