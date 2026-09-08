Melding gebruik grond na sloop stallen in Maarheeze

Bij Rummeling 5 in Maarheeze is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Dit gebeurt om een perceel aan te vullen na de sloop van stallen.

Gevonden voor jou

Het bedrijf R. Bax heeft op 1 september een melding gedaan bij de gemeente Cranendonck. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft het gebruik van grond op een perceel aan de Rummeling 5 in Maarheeze. Deze grond wordt gebruikt om het terrein op te vullen na het verwijderen van stallen.

Bij deze melding is het zaaknummer Z-2026-013965 gekoppeld. De melding is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar. Het proces is uitsluitend bedoeld om de activiteit officieel vast te leggen.