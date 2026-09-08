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Twee nieuwe rolstoeloverkappingen bij Kinkenpolder fietsenstalling
Vandaag om 09:27
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van twee overkappingen voor rolstoelen bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder.
De aanvraag betreft het plaatsen van twee overkappingen, specifiek bedoeld voor rolstoelen, bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder. Deze aanvraag is op 4 september 2026 ontvangen.
De locatie van de overkappingen bevindt zich nabij de fietsenstalling, aangegeven als verzoeklocatie 2026090400401. Het doel is om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak voor rolstoelgebruikers te verbeteren.
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