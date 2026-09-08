Twee nieuwe rolstoeloverkappingen bij Kinkenpolder fietsenstalling

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van twee overkappingen voor rolstoelen bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder.

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De aanvraag betreft het plaatsen van twee overkappingen, specifiek bedoeld voor rolstoelen, bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder. Deze aanvraag is op 4 september 2026 ontvangen.

De locatie van de overkappingen bevindt zich nabij de fietsenstalling, aangegeven als verzoeklocatie 2026090400401. Het doel is om de toegankelijkheid en het gebruiksgemak voor rolstoelgebruikers te verbeteren.