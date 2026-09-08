Natuurherstel Smalbroeken bosreservaat in Boxtel goedgekeurd

In Boxtel is een vergunning verleend voor natuurherstel in het Smalbroeken bosreservaat. Het gaat om werk in vier watergangen binnen het natuurgebied Kampina en Oisterwijkse vennen.

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Het besluit over de werkzaamheden is op 4 september 2026 definitief gemaakt. Het betreft het verondiepen van vier watergangen in het Smalbroeken bosreservaat, dat onderdeel is van het N2000-gebied Kampina en Oisterwijkse vennen.

De herstelwerkzaamheden zijn bedoeld om de natuur in het bosreservaat te verbeteren. Het perceel waar de werkzaamheden plaatsvinden, staat geregistreerd onder nummer L236.