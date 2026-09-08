Keerwand en aarden wal aangelegd bij Tongeren 13 in Boxtel

Het plaatsen van een keerwand en een aarden wal bij Tongeren 13 in Boxtel is goedgekeurd. Het definitieve besluit is op 4 september 2026 genomen.

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Op het perceel Kapelweg 62 in Boxtel mogen nu een keerwand en een aarden wal worden aangelegd. Dit valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarbij ook bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn toegestaan.

Het besluit is voorbereid via de standaardprocedure en werd vorige week verzonden. Hiermee is de vergunning definitief verleend.