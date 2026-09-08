Landelijke Week van de Suïcidepreventie vraagt om aandacht

Deze week is de landelijke Week van de Suïcidepreventie. Het thema is ‘De vraag stellen kan een leven redden’. Door extra aandacht te vragen voor eenzaamheid en suïcidale gedachten, wordt het belang van een open gesprek benadrukt.

Gevonden voor jou

Van 7 tot en met 13 september staat suïcidepreventie centraal in Nederland. De campagne roept mensen op om te durven vragen hoe het écht met iemand gaat. Het delen van zorgen en het aangaan van gesprekken kan volgens experts levensreddend zijn.

Het geel-oranje suïcidepreventielintje is het symbool van deze week. Wethouder Cathy Noordergraaf draagt het lintje om hoop en steun zichtbaar te maken. Het lintje benadrukt dat er altijd ruimte moet zijn voor begrip en het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen.

Campagne richt zich op bewustwording

Volgens de organisatie is het niet nodig om een perfect gesprek te voeren. Het belangrijkste is dat de vraag wordt gesteld, waar je ook bent. Voor wie meer wil weten over signalen en hoe je gesprekken kunt aanpakken, biedt de website devraagstellen.nl praktische tips en een gratis online training.

Naast landelijke initiatieven is er ook lokale ondersteuning beschikbaar. Binnen de gemeente Hilvarenbeek kun je advies krijgen van Mariet Bastiaansen, adviseur mentale gezondheid. Zij helpt bij het vinden van passende hulp. Het algemene telefoonnummer van de gemeente is 013 505 83 00.

Hulp is altijd bereikbaar

Heb je zelf suïcidale gedachten of maak je je zorgen om iemand? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via de gratis hulplijn 0800-0113 of bezoek de website 113.nl. Ook huisartsenpraktijken bieden ondersteuning via praktijkondersteuners GGZ.