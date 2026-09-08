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Standplaatsvergunning verleend voor Turks streetfood in Oss
Vandaag om 10:14
Bij Winkelcentrum de Heihoek in Oss is een standplaatsvergunning verleend voor Turks streetfood. De vergunning geldt voor de verkoop van snacks op woensdagen van 7 september 2026 tot 3 oktober 2027.
Burgemeester en wethouders van Oss hebben de vergunning op 4 september 2026 verstuurd. Hierdoor mag de standplaats elke woensdag worden gebruikt voor de verkoop van snacks.
De standplaats bevindt zich bij Winkelcentrum de Heihoek. Het gaat om een vergunning met kenmerk CLZ-00025008.
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