Grond wordt toegepast op Rubeerdijk in Nieuw-Vossemeer

Op de Rubeerdijk in Nieuw-Vossemeer is gemeld dat grond of baggerspecie wordt toegepast. De melding werd op 4 september afgehandeld.

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Het toepassen van grond of baggerspecie betekent dat grond of slib ergens wordt neergelegd, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Deze activiteit is gemeld bij de gemeente Steenbergen en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00022051 en DSO-kenmerk 2026082701785. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. De melding ligt ook niet ter inzage.