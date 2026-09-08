Roosendaal zet nieuwe koers voor woningbouw in met ambitieus plan

De gemeente Roosendaal heeft het Volkshuisvestingsprogramma 2026-2030 vastgesteld. Dit plan vervangt de Woonagenda 2021-2025 en biedt een gedetailleerde aanpak voor woningbouw, leefbaarheid en duurzaamheid.

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Het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma van Roosendaal richt zich op drie pijlers: "Een plek voor iedereen", "Stad en dorpen in balans" en "Toekomstbestendig wonen". Hiermee speelt de gemeente in op de dringende woningnood en zet zij in op de bouw van circa 10.500 woningen. Het programma benadrukt betaalbare woningen, sociale huur en diversiteit, met aandacht voor gezinnen, jongeren en ouderen.

Bij grote projecten zoals Stadsoevers, de Spoorzone en het Vlietkwartier worden stedelijke en duurzame woonmilieus ontwikkeld. Ook krijgen de dorpen in de gemeente een impuls door kleinschalige woningbouw. Er wordt gezorgd voor een evenwichtige verdeling van woningen voor kwetsbare groepen zoals statushouders en woonwagenbewoners.

Met een focus op betaalbare woonvormen, natuurvriendelijk bouwen en doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad hoopt Roosendaal de leefbaarheid en het woningaanbod duurzaam te verbeteren. Het programma is digitaal beschikbaar en dient als uitvoeringsagenda voor de komende vier jaar.