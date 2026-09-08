Kunst & Monumenten Route in Moerdijk opent deuren dit weekend

De Kunst & Monumenten Route in Moerdijk staat gepland voor 12 en 13 september. Bezoekers kunnen genieten van kunst en cultuur op bijzondere locaties zoals kerken en historische monumenten. De toegang is gratis en de route valt samen met de Open Monumenten Dagen.

Gevonden voor jou

Komend weekend verandert de gemeente Moerdijk in een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur en erfgoed. Tijdens de 21e editie van de Kunst & Monumenten Route openen verschillende monumenten en andere bijzondere locaties hun deuren. Professionele kunstenaars, semi-professionals en amateurs tonen hun werk.

De route biedt een mix van kunstvormen zoals schilderkunst, fotografie, keramiek en textiel. Iedere locatie heeft een eigen sfeer en verhaal, waardoor elke stop een nieuwe ervaring is. Het evenement valt samen met de Open Monumenten Dagen, waardoor bezoekers kunst kunnen bewonderen op unieke plekken.

Gratis toegang en brochures

De Kunst & Monumenten Route is op zaterdag en zondag geopend van elf uur tot vijf uur ’s middags. Kerken die nog in gebruik zijn, openen op zondag pas om één uur. Toegang is gratis en brochures zijn beschikbaar bij deelnemende locaties, openbare gebouwen zoals bibliotheken en het gemeentehuis.

Op de website van Cultuur Moerdijk staat een overzicht van alle deelnemende locaties, de kunstenaars en hun kunstvormen. Hiermee kun je vooraf je route plannen. Het evenement biedt een unieke kans om je te laten inspireren door kunst op bijzondere plekken.