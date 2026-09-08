Veel belangstelling voor bijeenkomst Omgevingsvisie Valkenswaard

Maandagavond 7 september kwamen veel inwoners naar De Belleman in Dommelen voor een bijeenkomst over de Omgevingsvisie. Wethouder René van den Kerkhof presenteerde het voorkeursscenario voor de toekomst van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft. Bezoekers kregen uitleg en konden vragen stellen op een informatiemarkt.

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De bijeenkomst over de Omgevingsvisie trok maandagavond veel inwoners naar De Belleman in Dommelen. Wethouder René van den Kerkhof opende de avond en gaf samen met het projectteam een presentatie over het voorkeursscenario. Dit scenario schetst de plannen voor de toekomst van Valkenswaard en omliggende dorpen, inclusief het buitengebied.

Tijdens de presentatie kregen bezoekers uitleg over de keuzes die in het voorkeursscenario worden voorgesteld. Ook werd uitgelegd hoe deze keuzes tot stand zijn gekomen. Na de presentatie konden aanwezigen op een informatiemarkt meer informatie bekijken, vragen stellen en hun eigen aandachtspunten meegeven.

Reacties tot 17 september

Voor wie niet aanwezig kon zijn, is het voorkeursscenario ook online te bekijken via de website Ons Valkenswaard. Daar kun je een vragenlijst invullen waarin de belangrijkste keuzes worden toegelicht. Tot en met 17 september kunnen inwoners hun reacties en aandachtspunten achterlaten.

De gemeente gebruikt de reacties van inwoners bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Het plan moet uiteindelijk zorgen voor een toekomstbestendige inrichting van de regio.