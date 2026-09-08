Brabantse scholen doen mee aan autoloze week

Van 14 tot en met 18 september doen scholen in Brabant mee aan De Autoloze Schoolweek. Het initiatief vraagt ouders hun kinderen lopend of fietsend naar school te brengen. Dit verbetert de verkeersveiligheid en draagt bij aan het welzijn van het kind. De campagne is onderdeel van ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’.

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De Autoloze Schoolweek is een campagne die ouders wil inspireren om hun kinderen vaker te voet, op de fiets of met de step naar school te laten gaan. Minder autoritten rondom scholen maken de omgeving veiliger en minder druk. Volgens de initiatiefnemers vinden kinderen wandelen of fietsen vaak leuker dan in de auto zitten.

Naast de verkeersveiligheid heeft het ook positieve effecten op kinderen zelf. Door zelfstandig naar school te gaan, leren ze eerder hoe ze met verkeer moeten omgaan. Het vermindert daarnaast de ochtenddrukte voor ouders en versterkt de sociale vaardigheden van kinderen. Ze maken meer contact met buurtgenootjes en leren beter omgaan met kleine conflicten. Fysiek bewegen helpt bovendien bij het voorkomen van gezondheidsproblemen zoals astma en obesitas.

Brabant gaat voor NUL

De Autoloze Schoolweek maakt deel uit van de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw actie telt.’. Deze campagne richt zich op het verhogen van het verkeersbewustzijn onder weggebruikers. De actieweek start op maandag 14 september en duurt tot en met vrijdag 18 september.

De afgelopen jaren is het autoverkeer rondom scholen sterk toegenomen. Hierdoor zijn deze gebieden drukker en minder veilig geworden. De campagne hoopt ouders en verzorgers te overtuigen van de voordelen van alternatieve vervoersmiddelen, niet alleen voor de veiligheid maar ook voor het geluk en de gezondheid van hun kinderen.