Deel N282 woensdag afgesloten voor jubileum vliegshow

in Gilze en rijen

De N282 tussen Hulten en de N260 is woensdag 9 september afgesloten. Van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds is er geen doorgaand verkeer mogelijk vanwege het jubileum van de Gilze-Rijen Aviation Society op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Gevonden voor jou

De afsluiting geldt voor alle voertuigen, behalve fietsers. Zij kunnen wel langs de provinciale weg. De omleidingsroute is duidelijk aangegeven met gele borden.

De Gilze-Rijen Aviation Society, ook wel GRAS genoemd, viert die dag haar veertigste verjaardag. Het evenement vindt plaats op Vliegbasis Gilze-Rijen, waar het Defensie Helicopter Commando gastheer is.

Bijzondere vliegshow

Tijdens het jubileum werken de luchtmachteenheden mee aan extra vluchten. Daarbij worden vliegtuigen ingezet die normaal niet op de vliegbasis te zien zijn. Dit maakt het evenement bijzonder voor luchtvaartliefhebbers.

De afsluiting en festiviteiten zorgen mogelijk voor enige verkeershinder in de omgeving van Gilze en Rijen. Automobilisten wordt geadviseerd de aangegeven omleidingsroute te volgen.