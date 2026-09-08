Bezoekers krijgen uitleg over bomenkap in Stadsbos013

In Tilburg worden bomen gekapt in De Gaas, Reeshofbos en Wilmabos. Op zondag 20 september organiseert de gemeente twee boscafés waar je uitleg krijgt over de keuzes en werkzaamheden.

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Tilburg voert binnenkort grote werkzaamheden uit in natuurgebieden De Gaas, Reeshofbos en Wilmabos. Uit onderzoek in het voorjaar bleek welke bomen kwetsbaar zijn en verwijderd moeten worden. Begin oktober start de kap van deze bomen.

Om bezoekers te informeren over het werk, organiseert de gemeente op zondag 20 september twee boscafés. De eerste bijeenkomst is om tien uur 's ochtends bij De Gaas, met verzamelen bij de bussluis Witbrantlaan West. Het tweede boscafé vindt plaats om twaalf uur in het Reeshofbos, waar deelnemers zich verzamelen bij Dishoekhof. Tijdens de wandelingen krijg je uitleg over de keuzes en de plannen voor de natuurgebieden.

Nieuwe bomen en biodiversiteit

De bomenkap is nodig om ruimte te maken voor nieuwe aanplant en om de biodiversiteit te vergroten. Vanaf december worden ongeveer 3.500 nieuwe bomen geplant. Dit zijn bomen van 25 verschillende soorten, die beter bestand zijn tegen klimaatveranderingen en zorgen voor een gezondere bodem.

De huidige bossen zijn kwetsbaar, vooral door de grote hoeveelheid van dezelfde boomsoorten zoals Amerikaanse eik, grove den en Douglasspar. Daarnaast is de bodem sterk verzuurd. Met de nieuwe aanplant wil de gemeente de natuurgebieden versterken en meer voedingsstoffen in de bodem brengen.

Samenwerking met natuurorganisaties

De gemeente werkt samen met bosbeheerder Weijtmans en Bosgroep Zuid Nederland om de werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden en natuurorganisaties. De aanpak zal de komende jaren worden uitgebreid naar andere bos- en natuurgebieden in Tilburg.

Voor de boscafés op 20 september is aanmelden verplicht. Per wandeling is er plek voor veertig deelnemers.