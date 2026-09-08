Nieuwe chip TU Eindhoven maakt datacenters minder nodig

Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een revolutionaire chip ontwikkeld waarmee complexe AI-berekeningen lokaal kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt grote datacenters deels overbodig en vermindert energieverbruik. De resultaten van het onderzoek worden deze maand gepresenteerd op een internationale conferentie in Spanje.

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De nieuwe chip, ontwikkeld binnen het CONVOLVE-project, maakt gebruik van zogenaamde edge-computing. Bij deze techniek worden AI-berekeningen direct op het apparaat van de gebruiker uitgevoerd, zoals een smartphone of laptop. Hierdoor hoeft data niet meer naar externe datacenters gestuurd te worden, wat energie bespaart en milieubelasting vermindert.

De chip, genaamd Chimera, combineert verschillende AI-accelerators die samenwerken om efficiënt complexe berekeningen uit te voeren. Het onderzoeksteam van de Technische Universiteit Eindhoven werkte samen met Europese partners en industrieleiders om deze technologie te ontwikkelen. Metingen tonen aan dat de chip energiezuiniger is en beter presteert dan bestaande ontwerpen.

Milieuvriendelijk alternatief

Datacenters gebruiken enorme hoeveelheden energie en water voor koeling, wat schadelijk is voor het milieu. Door AI-rekenkracht naar lokale apparaten te verplaatsen, kan dit probleem worden verminderd. De nieuwe chip is bovendien compact genoeg om in kleinere apparaten te passen, zoals domotica in slimme woningen.

De technologie biedt een Europees alternatief voor de grote en energie-intensieve AI-chips die momenteel door Amerikaanse bedrijven worden geproduceerd. Volgens hoofdonderzoeker Manil Dev Gomony kan deze innovatie bijdragen aan een betere concurrentiepositie van Europa op het gebied van slimme technologie.

Presentatie op internationale conferentie

De resultaten van het CONVOLVE-project worden deze maand gepresenteerd op de ESSERC-conferentie in Spanje. Hier zullen onderzoekers hun bevindingen delen met bedrijven zoals Nvidia, die grote interesse hebben in de nieuwe chiptechnologie. Het team hoopt dat hun methodologie en ontwerp breed zullen worden toegepast in de industrie.

Met dit project wil de TU Eindhoven niet alleen bijdragen aan technologische vooruitgang, maar ook aan duurzaamheid en innovatiekracht in Europa. Door de focus op energiezuinige oplossingen hoopt het onderzoeksteam een belangrijke stap te zetten richting een groenere toekomst.