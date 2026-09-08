Stadion De Vliert 75 jaar: 'Het was niet alleen bedoeld voor FC Den Bosch'

De Vliert is een legendarisch stadion in Nederland. Vandaag precies 75 jaar geleden opende het stadion in Den Bosch de deuren: met toen na het Olympisch Stadion in Amsterdam en De Kuip in Rotterdam de grootste capaciteit van Nederland. “De opening was de meest complexe operatie die de Bossche politie tot dan had meegemaakt”, zegt sporthistoricus Jurryt van de Vooren.

De Bossche Voetbal Vereniging (BVV) pakte in 1948 de landstitel. Groot feest in Den Bosch en omstreken, maar opvallend genoeg voetbalde de club in Vught. Pas drie jaar later verhuisde de club naar Den Bosch, waar De Vliert werd geopend. “Een gigantisch stadion voor zo’n 30.000 mensen, het grootste van Brabant”, zegt sporthistoricus Van de Vooren van de website www.sportgeschiedenis.nl. De grootte van het stadion had te maken met de wederopbouw van Den Bosch na de Tweede Wereldoorlog. “Het was niet alleen bedoeld voor FC Den Bosch. Het stadion en het complex eromheen werden bijvoorbeeld ook gebruikt voor trainingen van het Nederlands elftal en voor sporten als hockey, basketbal, atletiek, tennis, autoracen en de wielerzesdaagse.”

Autoraces bij De Vliert in 1953 (foto: Erfgoed 's Hertogenbosch).

Maar daar bleef het niet bij: het ging in De Vliert om meer dan sport. “Van de kermis en religieuze feesten tot de paardenmarkt, het stadion was het sociale hart van het naoorlogse Den Bosch. Iedereen uit de stad heeft in die tijd De Vliert ongetwijfeld een keer bezocht.”

Sloop en herbouw



Stadion De Vliert werd in 1996 voor een groot deel gesloopt en er werd gestart met de bouw van een nieuw stadion. Aan de oostkant bleef de tribune staan en de atletiekbaan verdween. Het nieuwe stadion met aan twee kanten tribunes werd in 1997 geopend, zo'n vijf jaar later werden er ook tribunes gebouwd aan de noord- en zuidkant. De komende jaren krijgt het stadion opnieuw een gedeeltelijke metamorfose met een nieuwe Oosttribune en een verbouwing van de hoofdtribune. Stadionspeaker Hans van den Heuvel kijkt uit naar de vernieuwingen. Hij noemt het commercieel gezien goed en op het gebied van veiligheid noodzakelijk: "Dit is een kans om het imago van de club te verbeteren."

Van de opening op 8 september 1951 vond Van de Vooren unieke kleurenbeelden bij het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Tijdens de opening zaten duizenden mensen op de tribunes. “In de geschiedenis van Den Bosch waren er nog nooit zoveel mensen bij elkaar gekomen. De politie moest honderden auto’s en ontzettend veel fietsers begeleiden en dat terwijl de toegangswegen niet klaar waren.”

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Eén van de meest geliefde spelers die ooit in De Vliert voetbalde, is Jan van Grinsven. De doelman kreeg de bijnaam De Sliert van de Vliert. "De Vliert is een bijzondere plek", zegt hij. "De sfeer is geweldig, supporters staan altijd achter de club. Eerder dit seizoen mocht ik nog de aftrap verrichten, dat gevoel op het veld was heerlijk." Na zijn carrière als keeper werkte hij jarenlang voor de club. Vrijwel iedere thuiswedstrijd zit Van Grinsven er op de tribune. Hij hoopt dat de club de komende jaren de stap naar de Eredivisie kan zetten. "De kampioenschappen die ik heb meegemaakt, zijn momenten die ik nooit meer vergeet. Maar als ik twee individuele hoogtepunten mag noemen, dan zijn dat mijn uitnodiging voor Oranje en mijn goal tegen Roda JC, in De Vliert."

Jan van Grinsven tien jaar geleden bij FC Den Bosch.

Hans van den Heuvel (63) uit Berghem komt vanaf zijn zesde bij de club en is voor het 32ste seizoen stadionspeaker in Den Bosch. Gevraagd naar zíjn sportieve hoogtepunt in De Vliert gaan zijn gedachten terug naar kampioensjaar 2004. “FC Den Bosch had twee punten minder dan Excelsior, maar wij wonnen op de slotdag van Veendam. Bij Excelsior tegen Helmond Sport was het duel nog niet afgelopen. Er waren nog geen smartphones, maar ik had telefonisch contact met de omroepkamer in Helmond. Toen het daar eindigde in 1-1 kon ik het goede nieuws De Vliert inslingeren”, blikt hij terug.