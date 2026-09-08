Gemeente Bergeijk zet mantelzorgers in het zonnetje

De gemeente Bergeijk organiseert in november speciale activiteiten voor mantelzorgers. Dit gebeurt rondom de 'Dag van de Mantelzorg' om hun inzet te waarderen.

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Mantelzorgers in de gemeente Bergeijk worden jaarlijks extra gewaardeerd. Dit jaar zijn er twee activiteiten gepland: een diner in Westerhoven en een workshop bloemdecoratie maken in Bergeijk.

Het diner vindt plaats op vrijdag 13 november 2026 en de workshop op woensdag 25 november 2026. Beide activiteiten zijn bedoeld om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet en hen een moment van ontspanning te bieden.

Aanmelden noodzakelijk

Mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor de activiteiten tot en met vrijdag 30 oktober 2026. Dit kan via de website van de gemeente Bergeijk. Wie niet kan deelnemen, maar wel mantelzorger is, kan zich ook registreren om een attentie thuis te ontvangen.

De jaarlijkse waardering rondom de 'Dag van de Mantelzorg' benadrukt hoe bijzonder het werk van mantelzorgers is. Vaak zien zij zichzelf niet als mantelzorger, terwijl hun zorg een grote impact heeft op het leven van anderen.