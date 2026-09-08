Inloopsessies over nieuwe energiestrategie Bergeijk

Bergeijk organiseert twee inloopsessies over de nieuwe energiestrategie. Inwoners kunnen de resultaten van het participatietraject bekijken en reageren op de concept-uitgangspunten. De bijeenkomsten zijn op 21 en 22 september.

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Inwoners van Bergeijk hebben de afgelopen tijd meegedacht over de toekomst van energie in hun gemeente. Via workshops, een online raadpleging en straatgesprekken is input verzameld voor de nieuwe energiestrategie.

De gemeente organiseert nu twee inloopsessies om de resultaten van dit participatietraject te presenteren. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de concept-uitgangspunten van de energiestrategie gedeeld, die zijn gebaseerd op de opgehaalde inbreng.

Reacties van inwoners

Bezoekers krijgen de kans om vragen te stellen en te reageren op de concept-uitgangspunten. De gemeente wil weten of inwoners zich herkennen in de resultaten en neemt hun feedback mee voordat de uitgangspunten definitief worden vastgesteld.

De eerste bijeenkomst is op maandag 21 september in gemeenschapshuis Den Eijkholt in Luyksgestel. Een dag later, op dinsdag 22 september, is er een sessie in Theater De Kattendans in Bergeijk. Beide inloopsessies zijn van half vijf tot acht uur 's avonds.

Iedereen is welkom om langs te komen en mee te denken over de toekomst van energie in Bergeijk.