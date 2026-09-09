Na grote hits in België is Bossche Babet klaar om Nederland te veroveren

Babette van Vugt (32) uit Den Bosch, beter bekend onder haar artiestennaam Babet, scoorde in België vijf jaar geleden al een hit samen met de Vlaamse zanger Metejoor. Afgelopen zomer was het daar opnieuw raak. Onze zuiderburen zongen haar duet met de Vlaamse zanger Maksim luidkeels mee. Maar met haar eerste eigen Nederlandstalige single hoopt ze nu ook in Nederland op succes. Vrijdag komt het nummer uit.

Tot nu toe bracht ze altijd Engelstalige liedjes uit. Maar tot een grote doorbraak is het daarmee niet gekomen. "Het is lastig om Engelstalige muziek succesvol te maken in Nederland", zegt Babette hierover. "Daarvoor wordt vaak naar internationale artiesten gekeken. Daar heb ik altijd mee geworsteld. Ook heb ik veel pech gehad met verschillende platenlabels, waar ik bijvoorbeeld maar één keer per jaar iets kon uitbrengen." In België is haar duet met Maksim een hit:

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In een moeilijke periode ontdekte Babette per toeval dat Nederlandstalige nummers maken misschien een goed idee zou zijn. "Twee jaar geleden ging mijn relatie uit na zeven jaar. Dat hakte er best wel in. Je moet opnieuw uitvinden wie je zelf bent. Toen kwam er veel omhoog en zat ik even in de put."

Babette begon haar gevoelens en gedachten voor zichzelf op te schrijven. "Dat deed ik in het Nederlands. Het waren best mooie metaforische zinnen. Ik dacht: ik kan dit vertalen, maar misschien moet ik het zo puur mogelijk laten, zodat het precies is zoals ik het voel en denk. Ik kreeg er zelf kippenvel van. Het voelde als het juiste pad."

"Misschien kan ik voor veel mensen de vertaler van hun gevoelens zijn."

Inmiddels ligt er een volwaardig Nederlandstalig popalbum op de plank, met invloeden van Prince, Phil Collins en Enya. "Dat zijn mijn inspiratiebronnen." Vrijdag komt het eerste nummer Wat doe je nou uit. Het liefst zou Babette al haar muziek meteen uitbrengen. "Ik ben heel trots op het album. Maar ik ben ook al twee jaar uit die break-up en zit alweer in een ander hoofdstuk. Ik heb alweer andere nummers geschreven die ik ook wil uitbrengen." Maar daarvoor moet de zangeres, die opgroeide in Raamsdonksveer en een tijdje in Dussen woonde, even geduld hebben. "Daar kan ik niet alleen over beslissen. Er zit een heel team achter dat weet wanneer het juiste moment is. We hopen snel meer muziek uit te brengen."

Deelname aan The Voice of Holland Sinds haar deelname aan The Voice of Holland in 2012 is Babette een bekende naam in de muziekindustrie. Ze schrijft nummers voor andere Nederlandse artiesten en ging zelfs een tijdje naar Amerika om te schrijven voor niemand minder dan Demi Lovato, Pitbull en The Chainsmokers.

Het nummer dat vrijdag uitkomt, gaat over het moment waarop je besluit jezelf weer op de eerste plaats te zetten, na een relatie waarin je continu over het hoofd wordt gezien. "Wat doe je nou kwam voort uit een gesprek over die momenten waarop je achteraf naar jezelf kijkt en denkt: waarom heb ik dit eigenlijk zo lang toegelaten?" Babette wil luisteraars raken met haar nieuwe muziek. "Niet iedereen is geboren met het talent om zijn of haar gevoelens te vertalen. Ik wel, per geluk. Misschien ben ik dan de vertaler voor heel veel mensen. Dat is de essentie voor mij." De Bossche hoopt dat haar nummers bij de juiste mensen terechtkomen. Ze ziet haar nieuwe muziek als het begin van het bouwen aan haar Nederlandse carrière. Toch laat ze zich niet alleen leiden door succes. "Vroeger wilde ik niet stoppen tot ik succesvol werd. Daar verloor ik mezelf in. Nu laat ik het niet meer mijn kop kosten. Muziek is echt mijn passie. Ik wil nu gewoon doen wat ik leuk vind. Ik zie wel waar het schip strandt."