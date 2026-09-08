Eerste editie van Hunted in Hilvarenbeek succesvol

De eerste editie van Hunted in Hilvarenbeek heeft jongeren en politie op een speelse manier dichter bij elkaar gebracht. Het spannende kat-en-muisspel werd afgelopen donderdag georganiseerd door onder meer R-Newt en kindcentrum Starrebos. Jongeren moesten uit handen blijven van politieagenten, boa’s en jongerenwerkers. Het evenement blijkt een groot succes te zijn geweest.

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Het spel Hunted, gebaseerd op het gelijknamige televisieprogramma, zorgde in Hilvarenbeek voor actie, spanning en plezier. De jongeren werden achtervolgd door de ‘jagers’, bestaande uit politieagenten, boa’s en jongerenwerkers. Het doel was simpel: niet gepakt worden. De activiteit vond plaats op donderdagmiddag en -avond en bracht een unieke dynamiek met zich mee.

De gemeente Hilvarenbeek wilde met dit evenement niet alleen een leuke activiteit organiseren, maar ook de relatie tussen jongeren en handhavingsinstanties verbeteren. Door samen te spelen in een informele omgeving, leren de deelnemers elkaar op een andere manier kennen. Dit kan bijdragen aan een betere samenwerking en een veiliger leefklimaat in de toekomst.

Betrokkenheid grote groepen

Bij de organisatie waren meerdere partijen betrokken, zoals jongerenwerk R-Newt en kindcentrum Starrebos. De gemeente benadrukt dat de samenwerking tussen deze groepen, evenals de inzet van vrijwilligers en begeleiders, cruciaal was om het evenement soepel en veilig te laten verlopen.

De eerste editie van Hunted wordt door de gemeente Hilvarenbeek gezien als een groot succes. Het spel heeft niet alleen voor veel plezier gezorgd, maar ook bijgedragen aan een betere verstandhouding tussen jongeren en professionals in de regio.