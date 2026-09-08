Afvalwijzer-app stopt, nieuwe Afvalservice-app beschikbaar

De gemeente Moerdijk stapt vanaf 1 oktober over van de Afvalwijzer-app naar de Afvalservice-app. De nieuwe app is gratis te downloaden en biedt uitgebreide mogelijkheden voor het regelen van afvalzaken.

Gevonden voor jou

Vanaf 1 oktober is de Afvalwijzer-app niet meer beschikbaar voor inwoners van de gemeente Moerdijk. Hiervoor komt de Afvalservice-app in de plaats, die al gratis te downloaden is via de Google Play Store en Apple App Store. Met deze nieuwe app kun je eenvoudig afvalzaken regelen.

De Afvalservice-app biedt verschillende functies. Zo kun je zien wanneer je containers worden geleegd, meldingen ontvangen over wijzigingen in de afvalinzameling en afspraken maken voor het ophalen van grofvuil. Ook kun je bekijken hoe vol ondergrondse containers in jouw buurt zijn.

Afvalservice Breda

De afvalinzameling in Moerdijk wordt verzorgd door Afvalservice Breda. Daarom wordt de app beheerd door de gemeente Breda en zie je in de app ook het logo van Breda terug. Sinds de lancering zijn er enkele technische problemen geweest met het tonen van afvalstromen, maar deze zijn inmiddels opgelost.

Mocht je toch nog fouten of ontbrekende informatie tegenkomen in de app, dan kun je dit melden via het meldingsformulier van de gemeente Moerdijk. Dit helpt bij het verbeteren van de dienstverlening.

Oude app stopt definitief

De huidige Afvalwijzer-app blijft nog werken tot 1 oktober. Na deze datum stopt het gebruik van deze app definitief. Het is dus belangrijk dat inwoners op tijd overstappen naar de nieuwe Afvalservice-app.

Voor meer informatie over de app en de overstap kun je terecht op de website van de gemeente Moerdijk.