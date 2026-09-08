Luier- en textielcontainers verplaatst bij sportpark De Klep

De containers bij sportpark De Klep zijn verhuisd naar het nieuwe parkeerterrein.

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De luier- en textielcontainers bij sportpark De Klep hebben een nieuwe plek gekregen. Ze zijn verplaatst van het oude naar het nieuwe parkeerterrein. Dit nieuwe terrein ligt op korte afstand van de oude locatie.

De containers blijven goed bereikbaar voor inwoners van Oirschot die hun luiers of textiel willen inleveren. Het nieuwe parkeerterrein is ingericht om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken.

Sportpark De Klep is een belangrijke plek in Oirschot, waar veel mensen samenkomen. De verplaatsing van de containers naar het nieuwe terrein zorgt voor een betere indeling van de ruimte en meer overzicht.

Inwoners kunnen op de nieuwe locatie terecht voor het inleveren van gebruikte luiers en textiel. Het parkeerterrein biedt voldoende ruimte en is toegankelijk voor auto's en voetgangers.