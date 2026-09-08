Fietsbrug De Oversteek langer dicht door slecht weer

Fietsbrug De Oversteek in Dongen blijft tot en met 18 september gesloten. Het onderhoud aan de brug loopt uit door slechte weersomstandigheden.

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Het onderhoud aan fietsbrug De Oversteek in Dongen duurt langer dan gepland. Sinds 10 augustus wordt er gewerkt aan schoonmaak, een nieuwe verflaag en een slijtvaste toplaag op het brugdek. Door het slechte weer is de planning uitgelopen en blijft de brug nog tot en met vrijdag 18 september gesloten voor fietsers en voetgangers.

De fietsbrug, die in 2001 is aangelegd, krijgt het onderhoud om de levensduur te verlengen en de veiligheid te waarborgen. Na deze werkzaamheden kan de brug weer jaren mee. Het werk bestaat onder andere uit het aanbrengen van een beschermende verflaag en het vernieuwen van de toplaag, zodat het oppervlak beter bestand is tegen slijtage.

Omleiding aangegeven

Tijdens de werkzaamheden is de fietsbrug volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via een alternatieve route. Deze loopt onder meer via de Steenstraat, Westerlaan en Kanaaldijk Noord. De omleidingsroute staat duidelijk aangegeven met borden.

De afsluiting kan zorgen voor extra reistijd. Het advies is om rekening te houden met een langere route en de aangegeven omleiding te volgen.