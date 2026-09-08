Scholen in Heusden strijden tegen textielafval

Tien scholen in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk doen mee aan de Textiel Race. Van 7 september tot en met 1 oktober leren zij over hergebruik, reparatie en recycling van textiel. Ze strijden om zoveel mogelijk textiel in te zamelen en maken kans op een hoofdprijs. Het ingezamelde textiel wordt verantwoord verwerkt.

Gevonden voor jou

De Textiel Race is een initiatief dat scholen bewust maakt van de impact van textielafval op het milieu. Het doel is om jongeren te leren hoe textiel kan worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled. In de gemeente Heusden doen vier scholen mee: OBS De Groene Bogen in Drunen, Het Kompas in Nieuwkuijk, SBO De Leilinde in Oudheusden en OBS De Wilgen in Vlijmen.

Textiel gratis opgehaald

Om zoveel mogelijk textiel in te zamelen, kan iedereen die in de buurt van een van deze scholen woont, textiel aanbieden. Dit kan gratis en gemakkelijk via een speciale website. Denk bijvoorbeeld aan oude truien, sokken, gordijnen of handdoeken. Voor elk aangeboden item ontvangen deelnemers een bedankje en kortingscodes van duurzame merken.

Door textiel apart in te leveren, draag je bij aan een duurzamer milieu. Het ingezamelde textiel wordt hergebruikt of gerecycled, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven. Tegelijkertijd steun je de deelnemende scholen in hun strijd om de hoofdprijs.

Samenwerking voor een beter milieu

De Textiel Race wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, Race Against Waste en Baanbrekers. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde textiel bij erkende recyclers terechtkomt. Dit maakt het mogelijk om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven of verantwoord te recyclen.