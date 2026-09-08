Cranendonck wil inspraak bij defensieplannen

Bestuurders uit Cranendonck hebben in Den Haag gepleit voor inspraak van inwoners bij plannen van Defensie. De uitbreiding van militaire activiteiten heeft grote gevolgen voor de leefomgeving en ondernemers. De gemeente wil dat inwoners tijdig duidelijkheid krijgen en betrokken worden bij keuzes.

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Defensieplannen kunnen grote impact hebben op gemeenten waar deze activiteiten plaatsvinden. Denk aan de bereikbaarheid van dorpen, mogelijkheden voor wonen en bouwen, en de ruimte voor bedrijven. Cranendonck benadrukt dat de militaire opgave niet het enige uitgangspunt mag zijn.

Tijdens het overleg met Kamerleden heeft Cranendonck gepleit voor een proces waarin inwoners en ondernemers vanaf het begin worden betrokken. De gemeente vindt dat draagvlak ontstaat door samen te werken aan plannen, in plaats van deze alleen op te leggen.

Belang van leefomgeving

Naast het militaire belang vraagt Cranendonck ook aandacht voor de kansen die investeringen van Defensie kunnen bieden. Bij de uitbreiding van activiteiten moet niet alleen worden gekeken naar de militaire behoeften, maar ook naar de leefbaarheid en ontwikkeling van de regio.

De bijeenkomst in Den Haag was een gezamenlijke poging van Cranendonck en drie andere gemeenten om de belangen van inwoners en ondernemers bij de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen. Voor Cranendonck blijft een zorgvuldig proces, met ruimte voor vertrouwen en betrokkenheid, essentieel.