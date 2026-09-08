Maashorst roept op tot snelle aanmelding woningbouwprojecten

De gemeente Maashorst vraagt partijen met woningbouwplannen om hun projecten uiterlijk 14 september aan te melden. Door een volle elektriciteitsnet kan transportcapaciteit beperkt zijn, wat vertragingen veroorzaakt.

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De gemeente Maashorst wil voorkomen dat woningbouwprojecten vertraging oplopen door de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Projecten die binnen tien jaar gerealiseerd moeten worden, kunnen onder voorwaarden eerder worden aangemeld. Dit kan tot donderdag 14 september 2026 om twaalf uur ’s middags.

Het stroomnet in Nederland zit vol, waardoor netbeheerder Enexis niet overal direct nieuwe of extra aansluitingen kan leveren. Dit probleem kan de voortgang van woningbouwprojecten vertragen. Om dit tegen te gaan, biedt Maashorst een procedure aan waarbij concrete plannen eerder worden aangemeld voor transportcapaciteit.

Voorwaarden voor aanmelden

De procedure ‘eerder aanvragen’ is bedoeld voor projecten waarbij nog niet alle vergunningen zijn verleend of het planproces nog niet volledig is doorlopen. Het gaat om de bouw van één of meer woningen, uitbreiding van gebouwen met woningen of het ombouwen van panden tot woningen. De plannen moeten wel voldoende concreet zijn en binnen tien jaar gerealiseerd kunnen worden.

Projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, grondeigenaren en andere betrokken partijen worden opgeroepen hun plannen tijdig aan te melden. De gemeente beoordeelt vervolgens de aanvragen en bepaalt de volgorde op basis van beleidsregels. Vanaf 1 oktober 2026 worden de projecten aangemeld bij Enexis.

Geen garantie op aansluiting

Hoewel een eerdere aanmelding kan zorgen voor een snellere plaatsing op de wachtlijst voor transportcapaciteit, biedt dit geen garantie dat er ook daadwerkelijk aansluitingen beschikbaar komen. Het blijft afhankelijk van de ruimte op het elektriciteitsnet.

Meer informatie over de procedure en het aanmeldformulier is te vinden op de website van de gemeente Maashorst.