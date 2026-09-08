Gerard en Tanja schrikken van knal: ‘Auto stond ineens half op de stoep’
Het was een flinke knal zaterdagavond in de Kruisstraat in Tilburg. Als Gerard en Tanja buiten kijken zien ze hun auto helemaal scheef staan. Een voorbijrazende automobilist blijkt hun geparkeerde auto te hebben geramd. De bestuurder stopt even en rijdt daarna door, zo blijkt uit beelden die de buren hebben. “Het was absurd, met piepende banden reed hij weg”, zegt Gerard.
De Kruisstraat is een rustig straatje achter het spoor in Tilburg, met aan beide kanten auto’s langs de stoep. “Het is een rustige straat, maar sommigen racen er echt doorheen. We houden ons hart soms vast”, zegt Tanja.
Camerabeelden
Zaterdagavond wordt die angst werkelijkheid. “We zaten in de woonkamer op ons eten te wachten toen we ineens een harde knal hoorden”, vertelt Gerard. “We dachten die valt hard met zijn scooter.” De werkelijkheid blijkt toch anders. Als ze buiten komen, staat hun auto niet meer recht in het vak, maar half op de stoep.
Bekijk hier de beelden:
Op de camerabeelden van de buren is te zien hoe een zwarte Mercedes rond tien over zes vol in de zijkant van de auto van Gerard en Tanja rijdt. “Het is met zoveel vaart en kracht gegaan. Het was absurd", zegt Gerard verontwaardigd.
Alweer nieuwe auto
De normaal rustige straat stroomt volgens Tanja vol met buurtbewoners. “Iedereen kwam kijken en meehelpen. Een paar kinderen kwamen met snoepjes aanzetten. Dat maakt deze straat zo leuk.” De auto is niet meer te redden, maar dat maakt het stel niet zoveel uit. “Dit is nog maar blikschade”, zegt Tanja nuchter. “Er spelen hier heel vaak kinderen op straat, dus het had ook heel anders kunnen aflopen”, vult haar man aan.
Ondertussen hebben ze alweer een nieuwe auto voor de deur staan en ja, die staat gewoon weer langs de weg. “Dat durf ik gewoon”, zegt Gerard. Tanja vult hem met een lach aan: “Maar de grotere auto’s houden we nu wel meer in de gaten.”