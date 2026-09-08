Gerard en Tanja schrikken van knal: ‘Auto stond ineens half op de stoep’

Het was een flinke knal zaterdagavond in de Kruisstraat in Tilburg. Als Gerard en Tanja buiten kijken zien ze hun auto helemaal scheef staan. Een voorbijrazende automobilist blijkt hun geparkeerde auto te hebben geramd. De bestuurder stopt even en rijdt daarna door, zo blijkt uit beelden die de buren hebben. “Het was absurd, met piepende banden reed hij weg”, zegt Gerard.

Lieke van Bedaf Geschreven door

De Kruisstraat is een rustig straatje achter het spoor in Tilburg, met aan beide kanten auto’s langs de stoep. “Het is een rustige straat, maar sommigen racen er echt doorheen. We houden ons hart soms vast”, zegt Tanja. Camerabeelden

Zaterdagavond wordt die angst werkelijkheid. “We zaten in de woonkamer op ons eten te wachten toen we ineens een harde knal hoorden”, vertelt Gerard. “We dachten die valt hard met zijn scooter.” De werkelijkheid blijkt toch anders. Als ze buiten komen, staat hun auto niet meer recht in het vak, maar half op de stoep.

Bekijk hier de beelden: