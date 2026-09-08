Bezwaarschriftencommissie behandelt vier zaken in Steenbergen

De commissie bezwaarschriften behandelt woensdag vier bezwaren in Steenbergen. Het gaat om besluiten van het college van burgemeester en wethouders over onder meer omgevingsvergunningen en PGB-tarieven. De zittingen vinden plaats vanaf 09.30 uur.

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Woensdag 9 september staan vier zaken op de agenda van de commissie bezwaarschriften. De zittingen starten om half tien en gaan over besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen.

De eerste zaak, om 09.30 uur, betreft een bezwaar tegen het besluit van 21 mei 2026. Dit gaat over een Woo-verzoek (Wet open overheid) met betrekking tot de totstandkoming van tarieven voor het persoonsgebonden budget (PGB).

Omgevingsvergunningen in Steenbergen

Om tien uur behandelt de commissie een bezwaar tegen een besluit van 26 mei 2026. Hierin werden twee omgevingsvergunningen geweigerd voor het huisvesten van arbeidsmigranten op de Dinteloordseweg 53 en 57.

Een half uur later volgt een bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning van 9 juni 2026. Deze vergunning betreft het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel aan de Boutershemstraat 14.

De laatste zaak, om elf uur, gaat over een vergunning die op 22 juni 2026 is verleend. Het bezwaar richt zich op het besluit om bouwactiviteiten toe te staan op de locatie Molenweg 60 in Steenbergen.