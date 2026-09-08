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Vergunning voor uitbreiding opslag verleend in Macharen

Vandaag om 15:19

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor het verbreden van de opslagruimte aan de Sluisweg 2 in Macharen. De vergunning is op 4 september verstuurd.

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Het gaat om een aanpassing waarbij de opslag voor voer, hooi en stro wordt uitgebreid. De locatie bevindt zich in het buitengebied van Macharen. De vergunning heeft als kenmerk CLZ-00023730.

De gemeente Oss heeft aangegeven dat de stukken over dit besluit beschikbaar zijn voor inzage. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.

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