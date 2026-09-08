Dorpsfeest Haren krijgt vergunning voor Kerkplein

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor het Dorpsfeest in Haren. Het evenement vindt plaats van 11 tot en met 13 september op het Kerkplein.

Gevonden voor jou

Het Dorpsfeest in Haren mag doorgaan. De evenementenvergunning, aangeduid als A-evenement, is op 4 september verstuurd door de gemeente Oss. Dit betekent dat het Kerkplein in Haren drie dagen lang het decor zal zijn van festiviteiten.

Een A-evenement is een kleinschalig evenement dat weinig risico’s met zich meebrengt. Het Kerkplein wordt gebruikt als centrale locatie voor de activiteiten. De vergunning is onderdeel van de reguliere planning van de gemeente Oss.