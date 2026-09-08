Gemeente Dongen vraagt bouwplannen vóór 15 september aan te melden

Vanwege beperkte ruimte op het elektriciteitsnet vraagt de gemeente Dongen woningbouw- en onderwijsprojecten uiterlijk 15 september aan te melden. Dit geeft de gemeente de kans om projecten vanaf 1 oktober 2026 eerder in te dienen bij netbeheerder Enexis.

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Door drukte op het elektriciteitsnet kunnen nieuwe aansluitingen vertraging oplopen. Om dit probleem te verlichten, introduceert Enexis vanaf 1 oktober 2026 de regeling ‘Eerder aanvragen’. Gemeenten kunnen hiermee woningbouwprojecten en onderwijsprojecten tot tien jaar vóór oplevering aanmelden, waardoor deze eerder kans maken op stroomcapaciteit.

De gemeente Dongen roept partijen op om hun projecten vóór 15 september om 23.59 uur in te dienen. Dit geldt voor projecten die voldoen aan landelijke voorwaarden, zoals de behoefte aan een nieuwe elektriciteitsaansluiting en oplevering binnen tien jaar. Ook kan maatschappelijke prioriteit worden aangevraagd, wat invloed heeft op de volgorde op de wachtlijst bij Enexis.

Prioriteit en beoordeling

Na sluiting van de aanmeldtermijn beoordeelt de gemeente Dongen alle inzendingen op basis van nog vast te stellen beleidsregels. Op 18 september 2026 wordt een concept-volgordelijst gepubliceerd. Hierop kunnen betrokkenen binnen tien dagen een zienswijze indienen. De definitieve lijst wordt vastgesteld na beoordeling van alle zienswijzen.

Vanaf 1 oktober 2026 meldt de gemeente de projecten bij Enexis aan volgens deze lijst. De netbeheerder beslist uiteindelijk over de beschikbaarheid van transportcapaciteit. Een aanmelding bij de gemeente biedt dus geen garantie op een aansluiting.

Kosten en voorwaarden

Aanmelden kan kosten met zich meebrengen, zoals een aanbetaling voor de aanvraag bij de netbeheerder. De gemeente kan gemaakte kosten doorberekenen aan de indieners. Het is daarom belangrijk om alle gevraagde informatie volledig en op tijd aan te leveren.

Vragen over de regeling of aanmeldcriteria kunnen gesteld worden via [email protected] of telefoonnummer 14 0162.