Jo Brans krijgt onderscheiding voor inzet in Hoogeloon

Jo Brans uit Hoogeloon heeft een gemeentelijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het Predicaat van Bewijs van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap. Jo was zestien jaar voorzitter van de Dorpsraad en zet zich nu in voor senioren. Zijn betrokkenheid leverde hem deze bijzondere erkenning op.

Gevonden voor jou

Jo Brans staat bekend om zijn actieve rol in de gemeenschap van Hoogeloon. In 2010 begon hij als voorzitter van de Dorpsraad Hoogeloon, een functie die hij zestien jaar lang vervulde. Hij was een belangrijke schakel tussen inwoners, verenigingen en de gemeente. Dit jaar gaf hij zijn voorzittersrol door, maar zijn maatschappelijke betrokkenheid bleef onveranderd.

Sinds 2018 zet Jo zich in voor de senioren in Hoogeloon. Hij werd lid van de lokale seniorenvereniging en in 2021 zelfs voorzitter. Onder zijn leiding werden activiteiten zoals maandelijkse seniorendiners en wekelijkse fietstochten georganiseerd. Deze initiatieven dragen bij aan beweging, ontmoeting en gezelligheid. Jo speelde ook een grote rol bij de fusie van drie seniorenverenigingen in 2025, wat leidde tot de oprichting van Seniorenvereniging Samen.

Initiatieven voor welzijn

Daarnaast is Jo actief als vrijwillige ouderenadviseur. Hij helpt mensen die hulp of advies nodig hebben en zorgt ervoor dat zij niet buiten de boot vallen. Zijn inzet gaat verder dan de seniorenvereniging. Hij is betrokken bij meerdere lokale projecten, zoals het dorpsoverleg Welzijn Ouderen en Zorgcoöperatie Hoogeloon.

Jo heeft diverse initiatieven opgezet, waaronder de Kwiek Beweegroute, een vitaliteitsdag en een informatiemiddag over palliatieve zorg. Deze projecten hebben een grote impact gehad op het welzijn van de inwoners van Hoogeloon.

Een verdiende erkenning

Het Predicaat van Bewijs van Verdienste is een erkenning voor Jo’s jarenlange inzet en betrokkenheid. Hij heeft zich op uiteenlopende manieren ingezet om Hoogeloon een betere plek te maken voor jong en oud. De onderscheiding benadrukt zijn grote betekenis voor de gemeenschap.