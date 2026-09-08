Pauwelsdag 2026: ontdek het landschap rond Tilburg

Zondag 13 september is Pauwelsdag, met allerlei activiteiten in het gebied tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen. Bezoekers kunnen wandelen, workshops volgen en genieten van optredens. De dag duurt van tien tot vier uur en wordt georganiseerd door Landschap Pauwels.

Gevonden voor jou

Op Pauwelsdag openen diverse lokale organisaties en ondernemers hun deuren voor het publiek. Er zijn activiteiten in en rondom Loon op Zand, De Moer, Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg-Noord. Van wandelingen en rondleidingen tot kinderactiviteiten en proeverijen: er is voor ieder wat wils.

De dag wordt georganiseerd door Landschap Pauwels, een samenwerkingsproject dat sinds 2019 het groene gebied tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen ontwikkelt. Het doel is om het landschap aantrekkelijker te maken voor recreatie, natuur en duurzame landbouw. Dit gebied bestaat uit bossen, boerenland, beken, dorpen en duinen.

Activiteiten op Pauwelsdag

Een van de hoogtepunten is de fietstocht 'Rondje Pauwels', die start bij boerderij De Annahoeve in De Moer. Daarnaast opent Stadsboerderij NoordbuiTen in Tilburg haar nieuwe Grote Kas, waar om twee uur ’s middags een officiële opening plaatsvindt.

Verder zijn er rondleidingen bij het Witte Kasteel, Peerke Donders Park en Landpark Assisië. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals waterdiertjes scheppen en een speurtocht bij Sprankenhof. Ook zijn er lezingen, kunstexposities en een stiltewandeling in een hangmat.

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld. Voor sommige onderdelen moet je vooraf aanmelden. Pauwelsdag biedt een kans om het bijzondere landschap in de regio op een unieke manier te ontdekken.