Bram en Iris maakten hun droomreis en kwamen thuis met bijzondere souvenirs

Bram van Diessen (26) en zijn vriendin Iris Rodriguez Cruz (24) uit Tilburg maakten afgelopen maart een reis van 3000 kilometer door Vietnam: van Hanoi in het noorden naar Ho Chi Minh in het zuiden. De trip eindigde in een tattooshop. Dat bezoek bleek onverwachts een bijzondere verrijking van de reis.

Toen Bram en Iris elkaar leerden kennen, kwam Bram net terug van een solotrip naar Thailand. "Dat was al geweldig, maar ik hoorde daar vaak dat Vietnam minder toeristisch is, mooiere natuur heeft, goedkoper is en dat er lievere mensen wonen." Dat wilde hij graag zelf ervaren. Hij overtuigde Iris mee te gaan. Het begin van de reis ging niet zo soepel als gehoopt. "Onze vlucht werd een half uur van tevoren geannuleerd, omdat Amerika de eerste aanvallen op Iran had uitgevoerd. Vooral Iris had mega veel stress en zei: 'Bel je vader maar om ons op te halen, we gaan niet meer.'"

"Normaal zien we elkaar niet zoveel, nu zaten we ineens drie weken op elkaars lip."

Drie uur later zat het stel toch in het vliegtuig. Het was de eerste keer dat Bram en Iris samen zolang en ver gingen reizen. Voor Iris was het ook de eerste keer buiten Europa. "We waren pas zeven maanden samen en normaal gesproken zien we elkaar niet zoveel, omdat we heel uiteenlopende werkschema's hebben", vertelt Bram. "Nu zaten we drie weken echt op elkaars lip. Dat ging hartstikke goed. Het was een bevestiging dat we een goede match zijn."

Alles wat Bram had gehoord over Vietnam klopte en de reis was fantastisch. De twee kregen het idee om een tattoo te nemen als souvenir. "Ik ging online op zoek naar een tattooshop. Er zat er een middenin een appartementencomplex. De deur was dicht, dus we dachten dat ie gesloten was en liepen weer weg. Maar toen klopte er ineens iemand op de deur."

"We hadden onverwachts diepe gesprekken met de tattooartiesten."

Een vrouw die goed Engels sprak zonder accent deed open. Bram en Iris dachten dat het een toerist was, maar het bleek toch een tattooartiest te zijn. Ze liet wat designs zien en Iris koos een stijl. "Ze antwoordde: 'die heeft mijn zus gemaakt, ik bel haar wel even'. Een half uur later kwam de zus binnen." Iris besloot bloemen te laten zetten die ze overal in Noord-Vietnam had gezien. Bram koos voor de Vietnamese vertaling van 'let's go', als herinnering aan zijn hoogtepunt van de reis. "Dat was de Ha Giang Loop, een driedaagse motortocht door de bergen. Onze chauffeur daar riep dat telkens."

Bram's tattoo: de Vietnamese vertaling van 'Let's go' & Iris haar tattoo: de bloemen die ze overal in Noord-Vietnam zag (eigen foto's).



Het bezoek aan de tattooshop werd onverwachts een absoluut hoogtepunt van de reis. "De tattooartiesten hadden in Rusland gestudeerd. We hadden interessante, diepe gesprekken over de verschillen tussen Nederland en Vietnam, over de geschiedenis van Vietnam en over Rusland en Amerika. Dat was heel leuk en leerzaam, echt een verrijking van onze reis." De trip heeft veel betekend voor Bram en Iris. "Het heeft ons vertrouwen gegeven om daarna snel samen te gaan wonen. Daarnaast heeft deze vakantie bevestigd dat we nog veel van de wereld samen willen zien. Misschien zetten we op de volgende reis nieuwe tattoos."

Heb jij ook een mooie, bijzondere of grappige tattoo met een verhaal? En wil je dit met ons en onze lezers delen? Stuur dan een mailtje naar [email protected].