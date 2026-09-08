Tijdelijke woonunit toegestaan in Netersel

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan De Ruttestraat in Netersel. De vergunning is op 28 augustus verleend.

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Het gaat om een woning die tijdelijk wordt geplaatst aan De Ruttestraat 6 in Netersel. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001403.

De gemeente laat met dit besluit weten dat er mogelijk iets verandert in de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage.