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Tijdelijke woonunit toegestaan in Netersel
Vandaag om 15:30
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan De Ruttestraat in Netersel. De vergunning is op 28 augustus verleend.
Het gaat om een woning die tijdelijk wordt geplaatst aan De Ruttestraat 6 in Netersel. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001403.
De gemeente laat met dit besluit weten dat er mogelijk iets verandert in de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage.
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