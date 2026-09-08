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Drie bomen in Boekel mogen worden gekapt

Vandaag om 15:30

De gemeente Boekel heeft toestemming gegeven voor het kappen van drie bomen aan de Wilhelminastraat. Het besluit is genomen op 27 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van de bomen werd op 16 juli 2026 ingediend. De bomen staan in het gebied dat bekend staat als Getekend Gebied in Boekel.

Volgens de gemeente mag de activiteit, ondanks een eventueel bezwaar, gewoon worden uitgevoerd. Het registratienummer van het besluit is 713028.

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