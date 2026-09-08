Vergunning voor verbouwing in Nistelrode verleend

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor een verbouwing aan de Parkstraat 2 in Nistelrode. De vergunning werd op 3 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De verleende vergunning betreft het verbouwen van een gebouw aan de Parkstraat 2 in Nistelrode. De gemeente Bernheze heeft de stukken digitaal beschikbaar gesteld. Wie ze wil inzien, kan ze downloaden via de website van de gemeente of op afspraak bekijken in het gemeentehuis in Heesch.

De documenten zijn zes weken na de verzenddatum, tot 15 oktober 2026, beschikbaar voor inzage. Het gemeentehuis is geopend volgens de actuele tijden die op de gemeentelijke website staan.