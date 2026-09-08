Vergunning verleend voor collecte Sint Nicolaas Comité in Hooge Zwaluwe

Van 4 tot en met 10 oktober mag het Sint Nicolaas Comité in Hooge Zwaluwe geld inzamelen. De gemeente Drimmelen heeft hiervoor op 27 augustus een vergunning verleend.

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De Stichting Sint Nicolaas Comité Hooge Zwaluwe heeft toestemming gekregen om in de eerste week van oktober geld in te zamelen. Het doel van deze collecte is het ondersteunen van de activiteiten van de stichting. De vergunning, met zaaknummer 2026-1508, werd eind augustus door de gemeente Drimmelen toegekend.