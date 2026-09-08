Vergunning verleend voor straatbarbecue in Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor een straatbarbecue op de Polanenstraat in Terheijden. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september van vier uur ’s middags tot zondag 27 september één uur ’s nachts.

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Het evenement krijgt een ontheffing voor geluidsoverlast gedurende de genoemde uren. De straatbarbecue vindt plaats op de Polanenstraat, waar buurtbewoners samenkomen om te genieten van eten en gezelligheid.

De vergunning is op 27 augustus 2026 verleend door de burgemeester van Drimmelen onder zaaknummer 2026-1467. Dit maakt het mogelijk om het evenement officieel te organiseren en de benodigde voorzieningen te treffen.