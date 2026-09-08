Vergunning voor boomkap in Asten vanwege zwamaantasting

In Asten is een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Spicastraat. De boom is aangetast door zwam en vormt daardoor een risico.

Gevonden voor jou

De gemeente Asten heeft op 4 september 2026 toestemming gegeven voor het verwijderen van een aangetaste boom aan de Spicastraat. Zwamaantasting kan de stabiliteit van een boom ernstig aantasten, waardoor deze gevaarlijk kan worden.

De vergunning heeft het kenmerk 2026081300277. Inwoners die meer informatie willen over de exacte locatie van de boom kunnen dit vinden via de kaart die beschikbaar is op de gemeentelijke website. Ook is het mogelijk om stukken in te zien op het gemeentehuis, mits vooraf een afspraak wordt gemaakt.