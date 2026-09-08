Garage met overkapping mag worden gebouwd in Liempde

Er is toestemming gegeven voor de bouw van een garage met overkapping aan de Oude Postbaan 9 in Liempde. Het definitieve besluit is op 4 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betrof een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat er toestemming is verleend voor een bouwproject dat afwijkt van de standaardregels. Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure.

De garage met overkapping zal worden gebouwd op het adres Oude Postbaan 9, in de gemeente Boxtel. Dit soort bouwprojecten valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit bouwen.