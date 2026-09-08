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Camping in Sleeuwijk mag het hele jaar open

Vandaag om 15:34

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het hele jaar openstellen van een camping aan Transvaal 42 D in Sleeuwijk.

Gevonden voor jou

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het jaarrond openstellen van de camping aan Transvaal 42 D in Sleeuwijk. Dit betekent dat bezoekers het hele jaar door gebruik kunnen maken van de faciliteiten op deze locatie.

De vergunning is op 1 september 2026 verzonden. Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving van de camping. Meer informatie over de vergunning is via de gemeente Altena beschikbaar.

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