Camping in Sleeuwijk mag het hele jaar open

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het hele jaar openstellen van een camping aan Transvaal 42 D in Sleeuwijk.

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De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het jaarrond openstellen van de camping aan Transvaal 42 D in Sleeuwijk. Dit betekent dat bezoekers het hele jaar door gebruik kunnen maken van de faciliteiten op deze locatie.

De vergunning is op 1 september 2026 verzonden. Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving van de camping. Meer informatie over de vergunning is via de gemeente Altena beschikbaar.